КРАСОЧНЫЙ СТАРТ

Долгожданное открытие курортного сезона, которое по новой сочинской традиции ознаменовывается карнавалом, состоялось! В этом году власти города изменили маршрут шествия. Старт праздничным колоннам был дан у сочинского цирка. Далее участники карнавала прошествовали по Курортному проспекту до Зимнего театра, где на площади развернулось настоящее театральное действо.

В этом году праздничное мероприятие было посвящено Году театра, и все, что происходило на сцене, так или иначе было связано с этим видом искусства.

Свои колонны и концертные номера подготовили крупные сетевые отели, Сочиавтодром, Сочинский хлебокомбинат, здравницы и многие другие предприятия и организации города. Кого только не было на Театральной площади в этот вечер! И цирковые артисты, и шоу двойников, и выступление барабанщиков, и зажигательные казачьи и кавказские танцы!

– Наш карнавал хотя и очень молодой, но уже известный в мире, – сказал глава города Анатолий Пахомов, приветствуя гостей праздника. – Мы уделяем ему особое внимание, подготовку к мероприятию начинаем еще в начале года. Вместе с жителями готовим карнавал, и это наш совместный праздник, потому что летний пляжный сезон для Сочи, несмотря на то, что мы принимаем туристов круглый год, – это главное время.

Участниками шествия стали 2,5 тысячи человек, зрителями – 15 тысяч. Впрочем, если карнавал был кульминацией открытия курортного сезона, то начинался праздник днем, когда на улице Навагинской развернулся самый настоящий город мастеров.

Несмотря на утренний ливень художники, керамисты, ювелирные мастера были готовы продемонстрировать свои умения в любую погоду. И когда тучи над городом разошлись, горожане и туристы хлынули на улицы курорта.

Здесь, на Навагинской, можно было не только приобрести керамику, картины, изделия из дерева, кожи, поделочных камней, но и поучаствовать в многочисленных мастер-классах.

Кстати, принять участие в празднике были приглашены не только сочинские мастера, но и художники из Крыма, Краснодара, Туапсе, Новороссийска и других городов. Все они, конечно же, вечером тоже стали зрителями карнавала.

– Мы приехали в Сочи в отпуск, – рассказывает Нина Демченко из Астрахани. – Дождались, пока у детей закончится учебный год, и приехали всей семьей. Когда узнали, что попадаем на открытие курортного сезона, да еще и на карнавал, очень обрадовались. Остановились в одном из отелей Имеретинской низменности. Вчера были на шоу аэростатов, а сегодня на весь день приехали в центр города, погулять, увидеть всю эту красоту. Столько фотографий сделали! Дома будем друзьям и родственникам показывать.

Стоит добавить, что в этом году цветом праздника был выбран желтый. На улицах города можно было встретить немало людей в одежде с желтыми элементами. Да и сочинские магазины, кафе и рестораны тоже постарались, оформив свои витрины и входные группы в праздничный цвет. Все это, безусловно, дополнительно создавало праздничную атмосферу. Всё завершилось праздничным фейерверком. Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]