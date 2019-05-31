Талант и труд предпринимателя

Накануне в Сочи праздновали День российского предпринимательства. Талантливые, успешные люди, сумевшие реализовать свои бизнес-планы и развить дело, встретились в Городском Собрании Сочи на праздничном мероприятии.

В последние годы курорт вновь стал круглогодичным. Огромная заслуга в этом представителей малого и среднего бизнеса, которые выполняют свою главную задачу – оказание качественных услуг во всех сферах. Предприниматели Сочи – реальные патриоты своего города, благодаря которым наполняется бюджет, появляются средства на качественные изменения городской среды.

– Сочинские предприниматели прогрессивны, идут в ногу со временем, активно пользуются теми возможностями, которые предоставляет город, – подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов. – Мы будем и в дальнейшем создавать комфортные условия для ведения бизнеса и призываем сочинцев быть активными, не стоять на месте. Работайте, зарабатывайте и, конечно, платите налоги.

Успешной работы на благо города, развития бизнеса пожелал предпринимательскому сообществу президент ассоциации Торгово-промышленной палаты Сочи Тарас Ярош. Он поблагодарил администрацию и Городское Собрание Сочи за поддержку и содействие в работе.

– Благодаря этому имеющиеся в нашем распоряжении инструменты мы используем для развития предпринимательства и города, – рассказал он.

Для экономики в целом важно, чтобы малое предпринимательство находилось в комфортных условиях. Администрация Сочи разработала целый ряд мер поддержки предпринимательского сообщества. Радует тенденция роста малого бизнеса: за последний год в Сочи появилось 1700 новых предпринимателей. Самых успешных и активных в честь праздника наградили благодарственными письмами. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]