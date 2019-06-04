ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ!

На радость малышне – два события в один день: Лазаревский район широко отметил традиционный праздник защиты детей и начало пятой – летней – четверти. Долгожданный старт сезона школьных отпусков приготовил для местных мальчишек и девчонок немало приятных сюрпризов – скучать времени не было.

…В чем заключается детское счастье? Первый встретившийся в этот день корреспонденту "НС" участник праздника – шестилетний житель райцентра по имени Сережа – был вполне доволен жизнью: на улице – жаркое лето, в одной руке – ароматное мороженое, в другой – разноцветные шары. Рядом – любящие папа и мама, чуть сзади – бабуля Катя с дремлющей в коляске трехлетней сестренкой Ирой. Праздник семейный, всеми любимый, поэтому Рыжовы и пошли на него дружно – такую возможность нельзя упускать.

– Для счастья ведь в принципе нужно не так много, а времени оказать даже элементарное внимание детям, просто пообщаться, сходить вместе куда-нибудь, в повседневной жизни, к сожалению, не хватает, – признались родители Сережи Валерий и Инна. – Но сегодня тот самый случай, когда вся наша семья в сборе – чему мы по-настоящему рады. В этом ведь, наверное, и заключается главное предназначение семьи – делать друг друга счастливыми, не так ли?

Братчиковы приехали на торжество из Лоо. Тоже всей семьей – мама, папа, трое детей. Планы на день самые серьезные, признались они, – везде успеть. Справиться с поставленной задачей было весьма непросто: администрация района приготовила для малышей и взрослых насыщенную развлекательную программу.

Масштабный праздник "Улыбнись, планета, к нам приходит лето!" начался на площади перед Центром национальных культур. Дети вместе с аниматорами и волонтерами одним большим кругом приняли участие в веселом флешмобе "Первоклассный летний джаз", параде достижений дошкольных образовательных учреждений, театрально-концертной программе, мастер-классах, веселых соревнованиях, играх и конкурсах.

С самого утра было многолюдно в Лазаревском парке культуры и отдыха: бесплатно работали аттракционы, посетителей развлекали веселые аниматоры. Большую благотворительную акцию в честь детского праздника провели также кинотеатр "Восход", устроивший бесплатный показ популярных мультфильмов, и дельфинарий "Морская звезда". Сотни школьников со всего района, а также дети из малообеспеченных семей увидели увлекательное представление, главными действующими лицами которого были дельфины-афалины, известные своими природными умом и артистизмом. Развлекательные программы прошли в этот день в разных уголках взморья – Дагомысе, Лоо, Головинке, сельских округах.

Праздник праздником, а начавшиеся летние каникулы – жаркая пора для взрослых. У них свои будничные заботы и хлопоты. Главная задача – сделать отдых детей полезным, интересным и, что особенно важно, – безопасным. Вопросы организации досуга школьников, а также острые проблемы предотвращения правонарушений среди подростков, обсуждали участники совещания, прошедшего недавно в Лазаревском. Представители районной администрации и комиссии по делам несовершеннолетних, педагоги общеобразовательных и спортивных школ, средне-специальных учебных заведений и центров дополнительного образования, сотрудники сферы культуры, соцзащиты и здравоохранения искали новые механизмы работы с детьми, находящимися в зоне риска. А тема весьма актуальна для района: на особом профилактическом учете состоят уже сорок два ребенка. Причины разные – мелкие кражи, порча чужого имущества, мошенничество, систематические нарушения “Детского” закона и другие. Плохих детей не бывает, постановка на учет – отнюдь не приговор и уж тем более не черное пятно на будущем ребенка, убеждены участники встречи. Это в первую очередь недоработка, упущение со стороны взрослых – родителей, школы, общественности. Каждый ребенок ежедневно должен быть в зоне самого пристального внимания. Необходимо совместными усилиями помочь подросткам справиться с возникающими проблемами и жизненными трудностями. Среди эффективных мер – организация интересного досуга детей, вовлечение их в коллективное творчество, общественно-полезный труд, регулярные занятия спортом. И широкое использование института наставничества.

– Первого июня, в День защиты детей, на базе общеобразовательных школ района открылось восемь летних оздоровительных площадок, – сообщили "НС" в Лазаревском территориальном отделе управления по образованию и науке администрации города Сочи. – В течение школьных каникул в разных населенных пунктах будет функционировать более тридцати детских досуговых центров, организованных профильными управлениями городской администрации – культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. Все лето дети не только должны быть под присмотром взрослых, важно создать им полноценные условия для отдыха и досуга. Задача, конечно, непростая, но необходимый опыт и ресурсы в этом деле у нас есть. Будем работать! Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]