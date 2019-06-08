ФЛАГИ НАД ВЗМОРЬЕМ

В этом году тринадцать сочинских пляжей удостоены высшей международной награды качества Теперь они гордо реют над пляжами "Приморский", "Ривьера", "Взморье", "Камелия", "Приморский-1", "Мориса Тореза", детским пляжем "Чайка", пляжами санаториев "Заполярье", "Юг", отелей "Бархатные сезоны" и "Рэдиссон Парадайз", курорта "Роза Хутор", а также над пляжной территорией в районе турбазы "Чайка". Арендаторам вручили голубые полотнища накануне в администрации Сочи.

Прошлым летом мы радовались тому, что сразу над четырьмя пляжными территориями Большого Сочи развевается голубой флаг. Это не просто украшение, а маркер того, что именно этот пляж соответствует высочайшим критериям комфорта, безопасности и чистоты воды. В сезоне-2019 сразу 13 пляжных территорий Сочи стали обладателями голубых флагов.

Претенденты на получение международной награды "Голубой флаг", которая вручается пляжам мира с 1987 года, должны соответствовать трём десяткам параметров: экология, безопасность, доступность, чистота морской воды и так далее. Последний параметр в Сочи контролируется строго: в летний курортный сезон Роспотребнадзор отбирает пробы морской воды на анализ раз в десять дней.

– Несколько лет назад мы даже и представить не могли, что будем претендовать на международную награду "Голубой флаг". Сегодня ее получение от международной организации, которая находится в Копенгагене, – это подтверждение того, что наши пляжные территории соответствуют международным стандартам. Голубой флаг будет напоминать: лучшие экологи мира сказали, что вода у нас – чистая, – подчеркнул глава города Анатолий Пахомов.

Все территории, награжденные "Голубым флагом", благоустроены по высшему разряду, чтобы у гостей курорта остались только самые лучшие воспоминания о Сочи. Важно это и для развития международного туризма: для иностранца "Голубой флаг" – приоритет при выборе мест для пляжного отдыха. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]