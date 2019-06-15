Морской берег Лазаревского ждут перемены

Через призму летнего сезона: антитеррористическая защищенность города, обеспечение эффективной безопасности местных жителей и отдыхающих, развитие курортной отрасли и повышение качества услуг, поддержка лучших здравниц и борьба с бесхозяйственностью нерадивых арендаторов пляжей, преодоление стереотипа мышления "временщика" и "комплекса периферийности", укоренившихся в сознании многих сочинцев, – корреспондент "НС" – о рабочей поездке главы муниципалитета Анатолия Пахомова в Лазаревский район.

В последние несколько лет северный район курорта, имеющий самую большую территорию и наиболее протяженную пляжную зону (более 80-ти километров), ожил, вздохнул спокойно.

Полномочий у района теперь все больше, внимание к северной территории сейчас не менее пристальное, чем к другим олимпийским районам, да и в плане развития здешней инфраструктуры, на что городские власти денег явно не жалеют, некоторый позитивный прорыв уже намечается – это успели отметить жители многих сел и аулов.

О том, что прежние планы города в отношении Лазаревского района в длительной перспективе нисколько не изменятся, более того – будут значительно подверстаны с учетом его интересов, подтвердил плановый визит мэра Сочи Анатолия Пахомова. Градоначальник бывает здесь регулярно, и, судя по рабочему графику руководителя, спланированному в чрезвычайно плотном режиме, он ехал на север курорта не просто по сторонам посмотреть, а с вполне конкретной задачей – лично оценить готовность Лазаревского взморья к стартовавшему летнему сезону. В течение дня глава города пешком прошел почти десяток пляжей, расположенных в разных населенных пунктах побережья. Начал с Совет-Квадже.

… Над оздоровительным центром "Юг" – одной из ведущих ведомственных здравниц города – гордо реет флаг. "Синий флаг". Для людей знающих – это не просто знак повышенной комфортности: престижная международная награда Фонда экологического образования, расположенного в Дании, является символом успешности и благополучия предприятия, подтверждением соответствия того или иного пляжа высоким стандартам качества и пригодности для безопасного купания. В Сочи "синие флаги", свидетельствующие в том числе о чистоте морской воды – своего рода дополнительная звезда классификации – уже не редкость – на сегодняшний день их имеют 13 пляжей муниципалитета, но на Лазаревском взморье таких пока единицы. Пляж "Юга" действительно образцовый, подчеркивает Анатолий Пахомов, все сделано правильно, добротно, что называется, по уму. Плюсы очевидны: здравница работает в круглогодичном режиме, активно развивается, путевки расходятся быстро, даже в межсезонье, трудовой коллектив имеет постоянную работу, люди уверены в завтрашнем дне.

Рядом, буквально за забором, – картина кардинально другая, удручающая: пляж детского санатория "Смена" и территория по соседству с ним вызывают у мэра явное недовольство. Берег выглядит заброшенным, почти диким – везде неухоженность, мусор, лежат выброшенные штормом коряги, налицо – полное отсутствие пляжной инфраструктуры: ни зонтов, ни лежаков, ни шезлонгов.

– Подобной бесхозяйственности я и в 90-е нигде не видел, – возмущен руководитель города. Одна из отдыхающих, воспользовавшись случаем, обратилась к мэру с вполне резонным вопросом: как сочинцам самим не стыдно за подобные пляжи, о каком имидже курорта можно говорить, когда вокруг такое безобразие? Главный врач санатория "Смена" Сергей Самок пытался хоть как-то оправдаться: здравница бюджетная, средств на благоустройство пляжа не хватает.

– У нас есть аэрарий, там лежаки, там все нормально, – говорит руководитель. – А что касается прилегающей зоны, раз такая ситуация, то мы возьмем на себя ответственность и будем ее убирать.

Мэра ответ явно не удовлетворил. Требования к арендаторам пляжей везде одинаковые, подчеркивает Анатолий Пахомов: взялись за дело – будьте добры, строго выполняйте свои обязательства, не можете – пусть этим занимаются другие, у кого подобные возможности есть.

Масса нареканий возникла у главы города и к пляжу "Ромашка", расположенному по соседству. В день приезда градоначальника на берегу отдыхали больше сотни детей, условия крайне примитивные. Тут же на месте принимаются волевые решения: в течение нескольких дней будут определены новые арендаторы, которые займутся благоустройством береговой территории. По мнению мэра, это можно сделать быстро, при минимуме вложенных средств – просто необходим настоящий ответственный хозяйственник.

– Через неделю здесь будет совсем другая картина, будет настоящий пляж, – говорит Анатолий Пахомов. – И я уверен в том, что у этого пляжа появятся свои гости. Найдем возможность, чтобы эта приморская территория работала и приносила радость отдыхающим.

Заехал градоначальник и в поселок Аше. Берег моря, где уже сегодня достаточно многолюдно, благоустроенный – ровный галечный пляж, зонты, лежаки, медпункт, оборудованные пункты спасателей. Работа по развитию территории продолжается, рассказал Анатолию Пахомову глава района Сергей Бражников, некоторые проблемные вопросы еще остались, но они оперативно решаются.

В Лазаревском внимание мэра, осмотревшего пляжи "Дельфин", "Свирский", "Тихий Дон", "Бирюза", "Чайка" и другие, привлекло неудовлетворительное состояние некоторых участков вдоль железной дороги, непосредственно примыкающих к береговой полосе. Привычных некогда шанхаев, от которых удалось благополучно избавиться перед Олимпиадой, здесь уже, конечно, нет, хотя местами порядок до конца так и не наведен – видны неприглядные заборы, временные строения непонятного назначения, сваленные в кучи строительные материалы и бытовой мусор. В ходе инспекции были выявлены также факты несанкционированной торговли, в том числе алкоголем. В одной из подобных точек, расположенных на пляже, использовалось газовое оборудование, что строжайше запрещено законом. Это в первую очередь зона ответственности РЖД, но и муниципалитет не должен оставаться в стороне от происходящего, убежден глава города.

– Есть и особая вина РЖД, без нашего согласования отыгравшего какие-то территории, они дали возможность субарендаторам на полосе отвода наставить убогих объектов, которые точно не украшают город, и, конечно, небезопасны, – отметил Анатолий Пахомов. – РЖД пообещали, что за эти два дня они проверят все договорные отношения с предпринимателями и все, что на полосе отвода железной дороги поставлено незаконно, сами снесут.

Итоги инспекционной поездки главы Сочи в Лазаревский район обсуждались на встрече с руководителями здравниц, предпринимателями и арендаторами пляжей. Разговор получился весьма жестким и нелицеприятным. Курортная инфраструктура большинства населенных пунктов северной части города пока заметно уступает Центру, Хосте и Адлеру, подчеркнул Анатолий Пахомов. И это очевидное для всех отставание предстоит в кратчайшие сроки ликвидировать. Перемены назрели и они неизбежны: комплекс периферийности, мешающий полноценному развитию, а также застарелое мышление, укоренившееся в сознании многих местных жителей – мол, лучше ничего не трогать, и так сойдет, необходимо обязательно преодолевать. По поручению мэра создана межведомственная рабочая группа, которая займется решением большого круга проблем, связанных с благоустройством пляжных территорий и незаконной торговлей.

– Чтобы выжить на рынке курортных услуг, единственный выход для Лазаревского района – перейти на круглогодичный режим работы, – отметил Анатолий Пахомов. – Крупные курортные поселки, такие как Лазаревское, Дагомыс, Лоо, Вардане и Головинка, вполне могут работать весь календарный год. Есть интересные инвестиционные проекты, направленные на развитие туристического потенциала района, и мы будем всячески способствовать их реализации. Нам не нужны временщики, думающие только о том, как бы быстрее заработать, но не заботящиеся о будущем. Будем поддерживать активных и ответственных предпринимателей с настоящей хозяйской жилкой. Иного выхода жизнь нам просто не оставляет: чтобы сегодня на равных конкурировать, например, с Крымом, а также ближайшими соседями – Туапсинским районом, Анапой и Геленджиком нужно постоянно двигаться вперед, развиваться, искать новые точки роста. И мы просто обязаны быть готовыми к любым, даже самым сложным, вызовам времени. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]