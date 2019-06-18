ОТКУДА ФУТБОЛ НАЧАЛО БЕРЁТ

А начало он берёт, конечно же, с детских команд. Например, с тех, которые разыграли призы в ходе турнира, посвященного годовщине с начала чемпионата мира по футболу-2018. Этот увлекательный турнир прошел в Центральном районе Сочи, а организатором его стал совет ТОС микрорайона улицы Макаренко при содействии гимназии №6, на стадионе которой и померялись силой юные участники. В борьбу вступили ребята в возрасте восьми – одиннадцати лет.

В ходе отборочных состязаний выяснилось, что главные награды достанутся представителям микрорайона Макаренко (тренер – Александр Пруидзе) либо спортивной школы №10 (тренер – Николай Мазанов), показавшим наиболее интересную, результативную игру и завоевавшим место в финале. В заключительный день турнира четверка сильнейших команд выяснила, какой из них стоять на верхней ступени пьедестала почета.

Матч за медали высшей пробы получился и зрелищным, и богатым на голы. Несмотря на то, что вратари стойко, самоотверженно защищали свои владения, а защитники мужественно и уже довольно грамотно держали оборону. И все-таки верх взял комбинационный стиль игры с резкими, неожиданными передачами, разнообразными финтами, точными ударами по воротам – все это под аплодисменты зрителей с лихвой продемонстрировали ребята из микрорайона улицы Макаренко. Они и праздновали победу, с которой их первым поздравил, разумеется, наставник – тренер-общественник с многолетним стажем, один из учеников Петра Гаврилиади Александр Пруидзе. А представители совета ТОС "Макаренко" организовали для юных футболистов сладкий стол, которым те остались весьма довольны.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]