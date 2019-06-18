В интересах каждой семьи

Со времени избрания депутатов Законодательного Собрания края шестого созыва и начала работы фракции "единороссов" прошло без малого два года. За этот период вся наша деятельность осуществлялась во взаимодействии с избирателями и была направлена на законодательное обеспечение прав и законных интересов каждой семьи в регионе, выполнение конкретных задач в экономике и социальной сфере Краснодарского края.По поручению руководителя фракции политической партии "Единая Россия", председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко состоялась встреча членов фракции "ЕР" в ЗСК с жителями Сочи. На ней были рассмотрены результаты деятельности с сентября 2017 по май 2019 года, поставлены задачи на плановый период.

В состав фракции краевого ЗСК сегодня входят 62 из 70 избранных депутатов, или 89% от их общего числа. С сентября 2017 по май текущего года было проведено 21 собрание фракции и 4 заседания президиума регионального совета руководителей фракций. В общей сложности на них рассмотрено 65 различных вопросов. Среди них задачи по выполнению Послания Президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, майского Указа главы государства о национальных проектах 2018 года, реализация государственных программ и партийных проектов, а также работа депутатов с письмами, обращениями граждан, выполнением ими наказов избирателей и другие. Особое место в деятельности фракции занимали вопросы нормотворческой и контрольной работы.

За отчетный период депутатами принято 1520 нормативных правовых акта, из них 385 законов и 1135 постановлений ЗСК, а также согласовано на сессиях 27 государственных краевых программ.

В порядке мониторинга за это время проведено более 100 контрольных мероприятий по исполнению ранее принятых нормативных правовых актов, результаты 72 из них рассмотрены на сессиях, планерных совещаниях депутатов, выездных заседаниях комитетов и собраниях фракции.

Кроме того, депутаты фракции принимали активное участие в федеральном законодательном процессе.

– В отчетном периоде разработано 16 краевых законодательных инициатив. Сегодня в Государственной Думе рассматривается 6 наших проектов федеральных законов и 6 краевых инициатив – в Совете законодателей Российской Федерации, – рассказал депутат ЗСК от Сочи Виктор Тепляков.

Подготовлены заключения более чем на одну тысячу федеральных законопроектов и на 219 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации. В адрес высших органов государственной власти Российской Федерации принято 17 обращений по решению различных жизненно важных краевых проблем.

Как и прежде, в центре нашего внимания находились вопросы развития реального сектора экономики, так как достижение высоких стандартов качества жизни населения возможно только в растущей, сильной экономике.

На этот счет был принят пакет законов и правовых актов, значимость которых трудно переоценить. В том числе краевой закон "О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года" и постановление ЗСК "Об индикативном плане социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Они определяют высокую планку экономического роста. Ключевым механизмом их реализации является техническое и технологическое переоснащение предприятий за счет привлечения российских и внешних инвестиций, развитие предпринимательской деятельности.

Выполнение намеченных правовых мер уже дает позитивные результаты. В прошлом году на развитие экономики края было направлено инвестиций порядка 600 млрд рублей, что на 5,8% больше, чем в 2017 году. Сегодня в крае реализуется 600 инвестпроектов на общую сумму 1,5 триллиона рублей. По мере ввода этих объектов в эксплуатацию появится свыше 40 тысяч новых современных и высокооплачиваемых рабочих мест.

В экономику Сочи за 2018 год вложено 32 млрд рублей инвестиций. Завершено 5 инвестиционных проектов на сумму 10 млрд рублей, создано 470 рабочих мест, дополнительный объем налогов составил 6,5 млн рублей. В этом году в активной стадии реализации находится еще 5 крупных инвестпроектов почти на 8 млрд рублей.

– Все позитивные преобразования, которые наблюдаются в нашем городе, неразрывно связаны с проектами, которые реализуются при непосредственном участии партии "Единая Россия" – начиная от локальных до преобразований федерального масштаба, – подчеркнул глава города Анатолий Пахомов. – В этом году стартовал большой национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", по которому мы продолжим работы по ремонту и строительству дорог в Сочи. В период предолимпийского строительства на курорте было построено и отремонтировано дорог на общую сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей, а только в текущем году в рамках нацпроекта – на 850 миллионов рублей, и такую сумму город будет получать ежегодно на протяжении еще шести лет. Важно, что в составлении списков улиц, подлежащих реконструкции, активное участие принимают наши горожане.

Участники встречи обсудили строительство новых школ, детских садов и необходимость поддержки малообеспеченных и многодетных семей. Так, только в прошлом году было построено 10 образовательных учреждений на 8740 мест. А на развитие социальной сферы региона было израсходовано почти 165 миллиардов рублей. Это 70% всего краевого бюджета.

– Практика шефской помощи не прижилась нигде в крае, а в Сочи она работает уже более девяти лет. В это лето с ремонтом 22-х объектов образования в городе помогают шефы-единороссы. Ежегодно на ремонт школ и детских садов удается привлечь до 25 миллионов рублей частных инвесторов – социально ответственных горожан, представителей малого и среднего бизнеса Сочи. Это результат слаженной работы "единороссов" и, конечно, городской общественности, – рассказал градоначальник.

Городские власти продолжат работу по продвижению Сочи на международном туристическом рынке, что способствует развитию бизнеса и привлечет дополнительные инвестиции, в итоге приведет к повышению уровня жизни населения.

8 сентября текущего года состоятся выборы в органы местного самоуправления. В крае это будут самые масштабные выборы муниципального уровня. В единый день голосования пройдет 547 избирательных кампаний. В 379 муниципальных образованиях предстоит избрать 148 глав и 6243 депутата городских и сельских поселений.

В ходе подготовки к муниципальным выборам Региональное отделение партии "Единая Россия" провело открыто, с широким волеизъявлением граждан отбор кандидатов "Единой России". Для участия в предварительном голосовании было подано почти 19 тысяч заявлений от кандидатов, конкуренция составила в среднем 3 человека на место.

Нынешний год знаменателен и для Законодательного Собрания края. В декабре исполняется 25 лет со дня избрания депутатов первого созыва регионального парламента. Говоря о планах и перспективах дальнейшего развития, члены фракции "Единой России" в ЗСК дали обещание сохранять преемственность курса, проводимого руководством страны и края сохранять политическую стабильность в обществе.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]