Море – для каждого

С наступлением летних каникул в Сочи стартовала летняя оздоровительная кампания Лето для юных сочинцев – время интересное: с наступлением самых длинных каникул в году в городе открылось 47 лагерей труда и отдыха, 57 дневных профильных лагерей и 147 “площадок нашего двора”. Их посещают до двадцати тысяч мальчишек и девчонок школьного возраста.

На заседании межведомственной комиссии по организации летней занятости и отдыха несовершеннолетних сочинцев в начале июня мэр города Анатолий Пахомов дал поручение всем отраслям, которые занимаются этим вопросом, организовать не только досуг, но и детские купания в море.

– На любом сертифицированном пляже Сочи в обязательном порядке есть зона для купания детей с глубинами не выше 1,2 метра. Теперь по регламенту мы предупреждаем ГИМС за два дня о том, что на море придут организованные группы детей в сопровождении взрослых. Купаем в часы, которые показаны медиками, в солнечную и безветренную погоду при температуре морской воды не менее 20 градусов и температуре воздуха не менее 23 градусов, – рассказала начальник управления образования и науки администрации Сочи Ольга Медведева.

В утренние часы на море ходят ребята, посещающие дневные профильные лагеря и лагеря труда и отдыха. Вечером же на пляж идут юные сочинцы с придомовых площадок.

– Сегодня детки со всей России едут в Сочи. Даже районы Краснодарского края рапортуют губернатору о том, сколько детей направили на оздоровление в летние лагеря у моря. Для юных сочинцев мы впервые за несколько десятилетий вновь организовали регулярные походы на пляж. А то парадокс какой-то: сочинские дети живут у моря, а на пляже почти не бывают! – рассказал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Тех, кто не умеет плавать, обязательно научат. Задача взрослых, в том числе организаторов детского отдыха, – обеспечить безопасность пляжного отдыха для детских групп. Градоначальник поручил управлению транспорта решить вопрос с доставкой на море ребят из удаленных от береговой полосы населенных пунктов Большого Сочи.

Радостно, что все арендаторы пляжей города с удовольствием выполняют этот социальный проект. Для организованных детских групп лежаки и зонты предоставляются бесплатно, в детских зонах дежурят по три спасателя. Регулярные походы на море для ребят – это не только позитивные эмоции, но и отличный способ оздоровиться. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]