БУДНИ СОЧИНСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Будьте здоровы! Несмотря на жаркое лето и период отпусков работники здравоохранения Лазаревского района продолжают трудиться над реализацией важных муниципальных программ, направленных на повышение качества медицинского обслуживания населения Как и прежде, в центре самого пристального внимания врачей – жители сельских округов.

– В рамках плановых выездных осмотров, которые мы практикуем уже несколько лет, недавно наши мобильные медицинские бригады побывали в нескольких отдаленных населенных пунктах района, – рассказала корреспонденту "НС" главный врач Городской поликлиники №4 поселка Дагомыс Ульяна Катриченко. – В Барановке специалисты совместно с работником кожно-венерологического диспансера осмотрели всех пришедших на прием сельчан. Двое пациентов впервые поставлены на диспансерный учет, еще одного – направили на консультацию к онкологу. А ведь он зашёл к нам, как выразился сам, просто потому, что врачи приехали в село, в поликлинику он даже не собирался обращаться.

На плановый выезд в Солохаул и Сергей-Поле врачебная мобильная бригада четвертой поликлиники отправилась совместно со специалистами городского Центра медицинской профилактики. В течение дня сельчане разных возрастов смогли пройти тщательный первичный осмотр у терапевта, гинеколога, офтальмолога, стоматолога, хирурга и невропатолога, сдать необходимые анализы, получили консультации по ведению здорового образа жизни.

– В очередной раз наши специалисты побывали также в отдаленном селе Разбитый Котел, – отметила Ульяна Катриченко. – К сожалению, своего фельдшерско-акушерского пункта здесь нет, поэтому медицинский осмотр жителей был организован в местном клубе. Все желающие получили возможность узнать состояние своего здоровья и пройти ряд исследований – сделать электрокардиограмму, проверить уровень глюкозы, проверить внутриглазное и артериальное давление, уровень холестерина. Троих пациентов взяли на диспансерный учет.

Специалисты в очередной раз призывают сочинцев регулярно посещать врачей, проходить профилактические медосмотры, вести активный и здоровый образ жизни. Особое внимание необходимо уделять и так называемой "онконастороженности" – данная проблема сегодня как никогда актуальна. Не следует забывать мудрую истину, советуют врачи: болезнь легче предотвратить, чем лечить! Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]