ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

В Зимнем театре состоялся прием, посвященный Дню медицинского работника. На торжественное мероприятие пригласили лучших представителей профессии, которые были награждены почетными знаками и благодарностями.

35 медицинских учреждений Сочи – это более 5 тысяч врачей, медсестер, лаборантов, фельдшеров и акушерок, которые в ежедневном режиме оказывают помощь пациентам.

Специфика курортного города такова, что с наступлением высокого сезона количество обращений за медицинской помощью ощутимо увеличивается, и это подтверждают цифры.

– В курортный сезон нагрузка увеличивается в два и даже в три раза, – рассказывает старший фельдшер Центральной подстанции Станции скорой медицинской помощи Валентина Кротько. – Если в обычное время на одну бригаду приходится 10 – 14 вызовов, то летом количество вызовов достигает 22. А в целом по всей нашей службе в сутки поступает более тысячи вызовов. На помощь приходят коллеги из других городов, которые приезжают к нам и работают летом. Многие приезжают не первый год и уже хорошо знакомы с городом.

В сочинском здравоохранении Валентина Петровна работает с 2004 года. А ее общий медицинский стаж – 40 лет. Но даже за то время, что она работает, в городе очевидны перемены, произошедшие в отрасли.

– Когда в 2004 году пришла работать на скорую, на вызовы бригады выезжали на "ГАЗелях", – продолжает старший фельдшер. – Благодаря переоснащению нашей службы, которое было проведено при подготовке к Олимпийским играм, мы работаем на новых комфортных машинах с отличной комплектацией.

О преобразованиях, которые произошли в отрасли, говорил и глава Сочи Анатолий Пахомов, поздравляя медработников с профессиональным праздником:

– Система здравоохранения Сочи достигла высокого профессионального уровня, – подчеркнул глава города. – Жители и гости города имеют возможность получить качественную медицинскую помощь практически по любому профилю. За последние годы у нас были построены современные больничные корпуса, оснащенные новейшим медицинским оборудованием. Это больница в Красной Поляне и две больницы в Дагомысе, поликлиника в селе Веселое, новый хирургический корпус в Адлере. А новая больница №4 в Центральном районе является одним из лидеров здравоохранения. Только за 2019 год в ней проведено 490 высокотехнологичных операций.

Говоря о достижениях здравоохранения, мэр подчеркнул, что работа медиков напрямую связана с общением с людьми, а это значит, что персонал больниц и поликлиник должен быть внимателен и терпелив, поскольку равнодушие и холодный тон могут усугубить состояние пациента.

Со своей стороны глава города пообещал и впредь поддерживать медицинских работников Сочи. Несмотря на то, что все учреждения здравоохранения теперь относятся к краевому министерству, город продолжит обеспечивать жильем специалистов:

– Многие врачи начали переживать по этому поводу, так как медучреждения переданы в край. Мы не делим медработников на наших и не наших, потому что врачи и медсестры – это всегда наши специалисты. Квартиры будут переданы в край, министерству здравоохранения, а ведомство обязательно передаст их тем, кто нуждается в этом.

Добавим, что за последние годы медработникам Сочи выделено более 280 квартир, что позволило пригласить на работу высококлассных специалистов из различных регионов страны. Большое внимание на курорте уделено и так называемой медицине у дома. Построены и отремонтированы 39 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и четыре здания врачей общей практики. И благодаря всем этим преобразованиям на курорте фиксируется естественный прирост населения, который за четыре года увеличился в четыре раза. Только в этом году в Сочи родились 2872 малыша. А показатель перинатальной смертности ниже среднероссийского почти в 2,5 раза. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]