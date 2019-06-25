Легитимный институт контроля

Реализацию приоритетных национальных проектов на курорте обсудили на заседании Общественной палаты Сочи Обществення палата Сочи была создана четыре года назад. За это время она стала тем органом, который помогает выстраивать диалог между жителями, властными структурами, общественными организациями.

На минувшей неделе Общественная палата Сочи обсудила реализацию приоритетных национальных проектов. На заседании присутствовали глава города Анатолий Пахомов, председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, руководители отраслевых департаментов городской администрации, представители общественных организаций и национальных объединений, Сочинской епархии.

– За годы своей работы Общественная палата доказала, что является легитимным институтом контроля, она оказывает реальную поддержку в становлении гражданского общества в Сочи, оперативно доносит до власти инициативы граждан, помогает нам устранять недочеты в работе, – рассказал мэр города Анатолий Пахомов.

Развитие инклюзивного образования, предоставление льгот различным категориям граждан, укрепление общественных институтов и реализации гражданских инициатив, контроль реализации приоритетных национальных проектов в городе – вот перечень задач, которые стояли на повестке дня.

– Сегодня очень важно уделить внимание реализации национальных проектов на территории Сочи. Мы благодарны руководству страны за то, что задачи, направленные на улучшение качества жизни, закреплены нацпроектами, – подчеркнул градоначальник.

Городские власти и раньше занимались этой работой, но за счет общественности – строили скверы, парки. Например, парк 80-летия Краснодарского края был построен исключительно за счет пожертвований предприятий и организаций города. Сквер "Фестивальный" помогли построить предприниматели города. Они же оказывают шефскую помощь школам и детским дошкольным учреждениям, буквально каждый социальный объект на курорте имеет своего шефа.

В этом году Сочи приступил к реализации приоритетного национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ремонт городских магистралей, строительство новых дорог, тротуаров, освещения – каждый год на протяжении еще пяти лет городской бюджет будет получать на эти цели по 850 миллионов рублей. Жители должны об этом знать, а общественность – осуществлять контроль качества.

– Без привлечения активных представителей гражданского общества невозможно коренным образом изменить жизнь в городе, – уверена председатель Общественной палаты Сочи Надежда Козлова.

Одна из ключевых тем дискуссии – реализация национальных проектов. На курорте идёт работа по нескольким направлениям в этой области. Только на ремонт и строительство новых дорог было выделено 830 миллионов рублей.

Другая очень важная работа, в которой муниципалитету необходима помощь Общественной палаты, – национальный проект, призванный защитить людей старше 65 лет. В Сочи по шестнадцати категориям горожан приняты дополнительные меры муниципальной поддержки. Но есть пенсионеры, которые не являются льготниками, тем не менее нуждаются в дополнительной финансовой поддержке. Как правило, они работали в 90-е годы, когда не было должного оформления на работу, не платились взносы в Пенсионный фонд РФ. Сегодня они получают минимальную пенсию. Муниципалитет готов выделить определенные деньги на условиях софинансирования из краевого бюджета на их поддержку.

Городским властям важно общественное мнение, чтобы не получалось, что деньги направляются не на то, что действительно необходимо горожанам, – обратил внимание мэр курорта Анатолий Пахомов. – Роль Общественной палаты Сочи в этой связи возрастает: любые действия муниципалитета необходимо согласовывать с населением, использовать для этого социологические исследования, интернет-голосование, другие методы обсуждения.

Один из ключевых вопросов встречи – развитие инклюзивного образования в городе. В детских садах Сочи пребывают более 1250 детей с тяжёлыми нарушениями речи. Более двухсот – с особенностями зрения, и столько же – с задержкой психического развития. Специализированных групп для таких малышей крайне мало. То же самое и в школах: классы переполнены, и особенным детям приходится учиться по сложной для них программе. По словам участников заседания, эту проблему нужно отнести к первоочередным. Во многом она решается уже сейчас.

– В детских садах у нас 1161 ребёнок на инклюзивном образовании. Еще 1661 человек занимается по адаптированной программе. В школах у нас на полной инклюзии 462 человека, 12 – на частичной, а по специальным адаптированным программам обучается 771 ребёнок, – рассказала начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Также участники пленарного заседания обсудили возможность предоставления льгот различным категориям сочинцев на посещение культурных мероприятий. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]