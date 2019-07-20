С каждым годом Сочи все прочнее занимает позиции круглогодичного курорта, интересного не только наличием моря и пляжного отдыха. Развиваются агро- и этнотуризм, появляются гастротуры, растет число летних активностей в Красной Поляне. Курорты горного кластера, будто соревнуясь друг с другом, предлагают отдыхающим пощекотать нервы, пройдя по высотному веревочному мосту или воспарив над облаками на дельтаплане или высокогорных качелях, встретиться с Йети, собрать собственный гербарий и коллекцию минералов.

Много активностей появилось и для любителей пешего туризма, причем если еще недавно большинство цирков и водопадов Красной Поляны были доступны только "посвященным", то сегодня благодаря развитой системе канатных дорог природные богатства региона стали "по плечу" и неподготовленному туристу.

В начале лета круглогодичный горный курорт "Роза Хутор" презентовал новый туристический объект "Парк водопадов "Менделиха", расположенный на южном склоне хребта Аибга на высоте 1470 метров над уровнем моря. По словам организаторов, на маршруте туристов ждет погружение в мир дикой природы, подкрепленное удивительной легендой о жизни и судьбе первооткрывателя этих мест Бориса Менделя. Корреспондент газеты "Новости Сочи" решил протестить маршрут, дабы своими глазами увидеть и оценить золото Менделихи.

Учитывая, что объект находится в пограничной зоне, не забудьте взять с собой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка, если дети пойдут с вами. Возрастных ограничений на маршруте нет. На сайте курорта написано, что посещение данного объекта абсолютно бесплатно, но для того чтобы добраться до него, необходимо воспользоваться канатной дорогой. То есть туристу надо приобрести прогулочный билет стоимостью от 950 рублей. Маркетинговый прием заслуживает оваций, ведь злополучный предлог "от" замечают единицы. Уже в кассах курорта туристы узнают, что билет для взрослого человека стоит 1590 рублей, а 950 – это цена для детей от 7 до 14 лет. Делать нечего, раскошеливаемся, не портить же себе отдых, хотя осадочек, как говорится, остался. Вместе с прогулочным билетом вам выдают карту курорта. Не отказывайтесь, это в дальнейшем вам поможет, так как информационных указателей на маршруте, на мой взгляд, мало.

К парку водопадов добраться можно по канатной дороге, сначала на "Стреле" гондольного типа, потом на скоростном кресельном подъемнике "Эдельвейс". Отдыхающих на курорте особенно в выходной день (а мы были в воскресенье – прим. автора) много, поэтому приготовьтесь к тому, что придется стоять в очереди на подъемник. У нас на это уходило в среднем по 15 минут.

От раскинувшихся красот захватывает дух. В июле активно цветут альпийские луга, и по яркому ковру под ногами можно изучать местную флору и местами фауну. Нам посчастливилось увидеть стадо коз и парочку лошадей. А еще кресельный подъемник хорош тем, что можно услышать звуки леса. Птиц много, и поют они очень красиво.

Полюбовавшись буйством растительности и послушав птиц, прибываем в пункт назначения – парк водопадов "Менделиха". В парке семь водопадов, и он условно поделен на три маршрута: Малое кольцо, Среднее кольцо и Большое кольцо. Общая протяженность маршрута – 4 километра, на его преодоление вам потребуется около 4,5 часа. Можно пройти и быстрее, тропа оборудована, но надо ли? Красивой природой лучше насладиться сполна.

Согласно информации, размещенной на сайте "Роза Хутор", этот туристический объект получил свое имя от реки Менделихи, в русле которой и расположены живописные каскады. А река в свою очередь была названа в честь семьи армейского фельдшера Бориса Менделя, служившего здесь во времена Кавказской войны. В 1870 году Борис Петрович женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. У них было пятеро детей. После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба. Мендели разводили лошадей, пасли скот, собирали урожай в заброшенных садах, сеяли рожь, просо и построили водяную мельницу.

Для посещения туристов парк открывался постепенно. В прошлом году запустили Малое кольцо протяженностью чуть меньше километра. Тропа идет вверх от нижней станции канатной дороги. Здесь можно увидеть водопад Менделя, который назван в честь основателя династии Бориса Петровича Менделя, чья жизнь трагически оборвалась вблизи этого места. Случайно увидев у нижнего водопада конный отряд и людей, вытаскивающих из воды рассыпавшиеся червонцы, Мендель был убит из страха, что слухи о богатстве дойдут до разбойников.

В мае 2019 года на сайте презентовали Среднее кольцо протяженностью 1500 метров, а спустя пару недель появилась информация, что в парке водопадов "Менделиха" открыто для посещения и Большое кольцо с одним из самых высоких водопадов Большого Сочи – Золотым. Его высота – на минуточку! – 77 метров. И он обогнал 75-метровый водопад Безымянный и 70-метровый водопад Поликаря, также находящиеся в окрестностях Красной Поляны.

Среднее кольцо ведет вниз по склону и является частью Большого кольца. Во время маршрута протяженностью 1500 метров вы встретите два водопада: Чара и Червонный. Первый получил название благодаря форме: ниспадающие потоки воды срываются с дугообразного карниза и внизу образуют подобие наполненной чаши, в переводе на древнерусский "чара". Чара чем-то напоминает Агурский водопад, на мой взгляд, уступая собрату по атмосферности.

Водопад Червонный, если верить легенде, то место, где рассыпалось золото Кубанской орды. Говорят, что местные жители еще долго находили здесь царские червонцы, а водопад так и назвали – Червонный. Его высота около 20 метров.

Завершается Среднее кольцо около моста Конный брод – оттуда вы можете вернуться обратно, и тогда ваша прогулка займет около полутора часов, а можете отправиться дальше – на Большое кольцо, протяженностью три километра. Именно здесь в извилистом и порожистом русле Менделихи еще недавно скрывались от глаз любознательных туристов водопады – Мишкин грот, Айя, Снежное русло и водопад Золотой, который можно наблюдать лишь со смотровой площадки.

Чаще всего туристы останавливаются у водопада Айя, названного в честь любимой жены Бориса Менделя и в переводе означающего "лунный свет". Мы не стали исключением. Это, пожалуй, самый колоритный водопад на маршруте. Его струи, омывающие скалистые выступы, похожи на разметавшиеся кудри юной горянки. Высота водопада 14 метров, и к нему можно подойти почти вплотную. Селфи с Айей получаются улетными!

На фоне этого водопада следующие далее по маршруту 6-метровый каскадный водопад Мишкин грот и 5-метровый водопад Снежное русло выглядят весьма блекло. Но как шумят! Если струи Айи будто баюкают туристов, то каскадный Мишкин грот грохочет на все лады, а Снежное русло с пеной брызг напоминает разыгравшуюся летом метель. Замыкает Большое кольцо внушительных размеров смотровая площадка, с которой можно наблюдать уже абхазские склоны и водопад Золотой.

Кстати, рядом со смотровой площадкой расположено кафе "Водопад Седьмой". Приобрести здесь можно воду, напитки, бутерброды и кофе. Цена стандартного стаканчика капучино, к слову, 160 рублей. Видимо, соразмерно высоте, на которой туристы находятся. Многие берут перекус с собой, и это правильно, потому как живительный горный воздух вкупе с физической активностью пробуждают аппетит.

Теперь о технике безопасности на маршруте. Учитывая, что гулять вы будете не по мостовой, обувь должна быть удобной и желательно спортивной. Головные уборы с собой тоже лучше взять. К информационным табличкам относиться адекватно, и если написано не останавливаться из-за вероятности камнепада, старайтесь не останавливаться. Кроме того, взрослым периодически напоминают о необходимости следить за детьми, что естественно.

Малое кольцо комфортом не отличается, ступени высокие, а перила в некоторых местах столь шаткие, что держаться за них нужно осторожно. Кроме того, камни, которыми вымощены отдельные участки, скользкие, так что помним об удобной обуви. Да и сама тропа узкая, разойтись на ней проблематично, особенно когда пропускаешь экскурсионную группу.

Среднее и Большое кольцо оборудованы лучше, здесь даже есть скамейки, чтобы перевести дух и полюбоваться открывающимся видом, а также обустроены смотровые площадки, спуски к водопадам, мостики. Маршрут пользуется популярностью у экскурсионных фирм, поэтому побродить в лесной тиши и насладиться парком водопадов в одиночестве вам вряд ли удастся. Туристов здесь как на центральной аллее парка "Ривьера" в хорошую погоду.

Что хотелось бы сказать в завершение? Мы с друзьями открыли для себя еще один живописный уголок любимого Сочи, который можно посетить с детьми. Если рассматривать парк водопадов "Менделиха" как отдельный туристический продукт – то твердую четверку поставить можно, в Сочи есть и более зрелищные водопады. Спасает и дополняет ситуацию, конечно, путешествие на канатной дороге, тем более что вы прокатитесь пять раз: два раза на кресельной и три раза на гондольной канатке. Так что в варианте "комбо" этот проект очень жизнеспособен. Да и легенда, признаться, красивая. Так что вперед за золотом Менделихи. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]