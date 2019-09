Главная » содержание Вера ЛАВРИНА: "НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАВАЙТЕ БЫТЬ РЕБЁНКОМ" warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

Вера ЛАВРИНА: "НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАВАЙТЕ БЫТЬ РЕБЁНКОМ" Пятница, Сентябрь 20, 2019 - 07:46 Материалы номера В Центральной городской детской библиотеке им. Н.Островского прошла встреча с детской писательницей Верой Лавриной. Вера Леонидовна живет и занимается творчеством в Кемерове. Но, отдыхая в Сочи, не смогла отказать себе в удовольствии пообщаться с местными школьниками. Кстати, на курорте Вера Леонидовна впервые и призналась, что очарована городом и местным климатом. Поразили писательницу и сочинские ребята, которые показали свое дружелюбие, открытость и стремление к знаниям. НастоЯщаЯ фамилиЯ Веры Леонидовны – Правда, но литературный мир знает ее под псевдонимом Вера Лаврина. Что неслучайно. Писательница родилась в 1956 году в селе Лавровка Кокчетавской области Казахской ССР. Детство прошло в другом не менее звучном целинном поселке северного Казахстана – Раздольное. В семье царил культ книг. Папа Веры Леонидовны был учителем истории и страстным библиофилом, собравшим большую библиотеку. Во многом благодаря его влиянию в шестнадцать лет девушка поступила на исторический факультет Томского университета, который успешно закончила в 1978 году и уже в 1985 Вера Леонидовна защитила кандидатскую диссертацию. Более 30 лет она проработала культурологом в Кузбасском техническом университете, совмещая научную стезю с литературной. Стихи и проза Веры Лавриной публиковались в журналах "Дружба народов", "Наш современник" (Москва), "Огни Кузбасса", "Врата Сибири" (Тюмень).

Вера Леонидовна лауреат литературных премий "Огни Кузбасса", Международной премии им.П.П.Ершова, кузбасской митрополии им.Павла Тобольского и ряда других. Сказки Вера Лаврина начала писать, когда родились дети, постепенно совершенствуя мастерство детского писателя. В настоящее время из-под ее пера уже вышли сборники: "Диковинки", "Трепясток", "Что нужнее? Что вкуснее?", "История Сибири для детей" и "История Кузбасса в рассказах для детей", а также ряд учебников. Писательница отмечает, что больше всего в жизни ее трогают проявление подлинной веры, бескомпромиссный поиск истины, жертвенность, нравственная чистота и высота духа. Эти постулаты она старается донести своим творчеством как до подрастающего поколения, так и до вполне зрелых людей. Кстати, сама Вера Леонидовна яркий пример того, что даже когда тебе "немного за 60", не стоит расставаться с мечтами, творчеством и предвкушением необычайных событий. Разумеется, встретив такого интересного и позитивного гостя курорта, мы не могли отпустить его без нашего блиц-опроса.

– Какое ваше главное правило жизни?

– Не делать другим того, чего не желаешь себе.

– Чего не прощаете людям?

– Стараюсь простить все. Живу по христианским заповедям.

– Ваше любимое изречение?

– Жить чисто и творить словом достойно.

– Что для вас высшая похвала?

– Когда мне скажут, что это здорово, что это замечательно выполненная работа. Но похвала похвале рознь. К примеру, я хорошо сварила борщ, и меня похвалили. Такая похвала для меня мало значит. Для писателя главное – творчество. И когда меня хвалят за мои сказки, прозу, стихи – это по-настоящему греет, радует.

– Кем вы восхищаетесь?

– Я восхищаюсь талантом. Теми людьми, которые следуют за своими принципами. Меня восхищают бескорыстная вера, бескорыстное служение своему делу и духовная чистота. Это то, что реже всего встречается в современном мире, но ценно во все времена.

– Ваша реакция, когда вас с кем-то сравнивают?

– Если, к примеру, меня сравнят с Астрид Линдгрен – я не против (смеется – прим. автора).

– Вы верите в чудеса? С вами они приключались?

– Верю, и со мной они приключались. Были ситуации, выход из которых уже был чудом.

– Что для вас счастье?

– Счастье – это жизнь в гармонии. В гармонии с самим собой, со своими родными и близкими. Когда я еще училась, любила бывать в библиотеке. Все суетные дела оставались за дверью. Я брала книгу, садилась на стул и испытывала чувство гармонии.

– В чем, по-вашему, проблема современного мира?

– Как должны жить люди, что является высшей ценностью – уже сказано, все главные истины – изречены. Учителей уже не нужно. Самое главное – преодолеть то, что эти учителя считали греховным.

– Можете иногда соврать? Если да, то в каких случаях?

– Да. Когда не хочется обижать.

– Что вас может вывести из себя?

– Когда люди слушают и не слышат. Знают, но делают вид, что не знают.

– Как вы отдыхаете?

– Я люблю путешествовать и каждый год я стараюсь куда-нибудь поехать. В этом году я приехала в Сочи. Чему безумно рада. Я люблю путешествовать по святым местам. Была на Валааме, в Оптиной пустыни, ходила в многодневные крестные ходы. Люблю активный отдых. Занимаюсь горными лыжами, скандинавской ходьбой. И, конечно, люблю отдыхать за книгой. Я – книжный червь.

– Есть ли в вашей речи слова-паразиты?

– Конечно. Например, фраза "так скажем…", слово "там".

– Вы часто повышаете голос? Причины?

– Стараюсь этого не делать. Чем тише говоришь, тем лучше тебя слушают.

– Ваши любимые фильмы, книги, музыка?

– Люблю детскую прозу Варлама Шаламова, люблю Ивана Шмелева и его "Лето Господне". Кому-то они кажутся слащавыми, но в них чистые интонации. Я люблю всю русскую и зарубежную классику. Удивительное дело, за все прошедшие годы в России почти не появилось новых классиков. Издается огромное количество детской литературы, но общенационального, значимого классика российская современная действительность не создала. Мы до сих пор опираемся на советских и дореволюционных писателей. Из музыки люблю аутентичное исполнение русских народных песен: без музыки, открытыми голосами. Из фильмов с любого фрагмента и до конца буду смотреть "В бой идут одни старики" и "Собачье сердце".

– Вы можете готовить сами?

– Да. Как правило, я только сама и готовлю. Очень люблю глазунью с помидорами, манты и фаршированные перцы. Муж – спец по праздничным блюдам, поэтому, когда у меня появляется возможность поручить это дело ему, я обеими руками за.

– Вы всегда празднуете дни рождения?

– Всегда. Иногда совсем скромно, иногда с размахом. Я перестала нервничать по этому поводу, когда поняла, что дни рождения мы отмечаем не для себя, а для родных и друзей.

– Продолжите, пожалуйста: "Хотя бы раз в год я обязательно…"

– Подвожу итог своим делам.

– Продолжите, пожалуйста: "Только у меня появляется свободная минутка, я…"

– Читаю.

– Продолжите, пожалуйста: "Я сам от себя не ожидал, что…"

– Сегодня пройдет такая изумительная встреча с детьми. Моя знакомая, узнав об этой затее, спросила: "Тебе оно надо?". Я ответила: "Надо". Я это расцениваю как служение, как своего рода миссию. Я хочу рассказать детям о своем творчестве, и меня радует, когда оно вызывает ответную реакцию: улыбку, смех, сопереживание.

– Продолжите, пожалуйста: "Когда я стану в два раза старше, я…"

– Я надеюсь, скажу: "Вера, ты сделала в этой жизни все, что могла".

