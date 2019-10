Главная » содержание ЗАДЕЛ НА ПЕРСПЕКТИВУ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

ЗАДЕЛ НА ПЕРСПЕКТИВУ Пятница, Октябрь 4, 2019 - 15:49 Материалы номера В Сочи состоялось межведомственное совещание на тему развития индустрии туризма в Краснодарском крае В минувшую пятницу в администрации Сочи прошло межведомственное совещание, участники которого говорили о развитии индустрии туризма в Краснодарском крае. Руководил совещанием заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

- В Государственной Думе работает подкомитет по туризму, в котором мы сейчас занимаемся рядом законодательных инициатив, призванных создать более комфортные условия для развития туризма в нашей стране, - подчеркнул Сергей Кривоносов.

В частности, была создана ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Союз развития туризма в Российской Федерации», учредителями которой выступили 10 регионов нашей страны. Правление ассоциации возглавила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Краснодарский край занимает прочные позиции в индустрии туризма в стране. В прошлом году в наш регион приехали 13 миллионов человек, более тридцати процентов гостей принял наш флагман – курорт Сочи. Что же касается текущего сезона, Краснодарский край уже принял 15 миллионов туристов. В Сочи построена современная курортная инфраструктура, у города есть большой потенциал.

На территории Краснодарского края расположено три аэропорта для приема международных авиарейсов. Основной поток иностранных туристов принимает аэропорт Сочи. Динамика внешнего потока показывает, что ежегодно фиксируется прирост туристов из-за рубежа. Основные направления, которые интересны как региональным и местным властям, так и бизнесу, это Израиль, показывающий активный рост в последние два с половиной года, Арабские Эмираты (рейсы оттуда вылетают в Сочи два раза в неделю), Индия и Китай также дают турпоток. Но для развития этого направления въездного туризма необходимы совместные усилия как исполнительной, так и законодательной власти.

- Со следующего года край активно включается во все федеральные программы по участию в международных выставочных мероприятиях. Основные интересы министерства сейчас сфокусированы на странах Ближнего Востока, - пояснила Светлана Балаева.

В частности, речь шла о введении электронных виз, которые будут иметь хождение в России с 1 января 2021 года. Опыт Сочи по приему международных мероприятий самого высокого уровня дает возможность развития курортных территорий региона.

- У нас есть наработки по ближневосточному направлению, наши страны заинтересованы во взаимном обмене турпотоками. Мы проводили персональные встречи с Министерством иностранных дел, сосредоточили внимание на трех странах региона: Иордания, Бахрейн и Арабские Эмираты, - рассказал Сергей Кривоносов.

Кроме того, на мероприятии обсудили возобновление круизного сообщения на Черноморском побережье – первые лайнеры под иностранным флагом зайдут в порт Сочи уже в следующем сезоне. Представители Краснодарского края поделились накопленным опытом по созданию комфортных условий для автотуристов. Актуальным вопросом в крае является развитие придорожного сервиса и автокемпингов. Прозвучали предложения по продвижению туристического продукта Краснодарского края посредством кинофильмов. Анна МАРТЫНОВА.



