Главная » содержание СЕГОДНЯ – ТОЛЬКО СЮРПРИЗ, А ЗАВТРА… warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. СЕГОДНЯ – ТОЛЬКО СЮРПРИЗ, А ЗАВТРА… Пятница, Октябрь 25, 2019 - 07:10 Материалы номера Если кто-то спросит: какая из команд участниц завершившегося недавно чемпионата Сочи по футболу чаще других преподносила приятные для своих болельщиков сюрпризы и сделала значительный шаг вверх по ступеням турнирной таблицы, то многие специалисты наверняка ответят: "Алания". Достаточно сказать, что в шести матчах с тремя первыми командами она набрала 10 очков, забив 18 (!) мячей. При этом "Трактор", от которого "Алания" отстала всего на 2 очка, был обыгран ею оба раза – 2:0, 4:0.

– Ваша команда до последнего тура претендовала на третье место; какая царила в ней атмосфера, было ли волнение на финише? – спросили мы у руководителя "Алании" Анзора ХАЧИРОВА.

– Волнение наблюдалось, но чуть-чуть. Была и уверенность, что достойно завершить чемпионат нам по силам. Со всеми фаворитами мы сыграли в начале второго круга, а теперь, нисколько не расслабляясь, предстояло серьезно подготовиться к поединку с "Кристаллом", у которого восьмое место. И мы выиграли – 3:1.

– В чемпионатах прошлых лет какой у вас был лучший результат?

– Три года подряд – в 2010-м, 2011-м и 2012-м – удавалось завоевать третье место.

– За счет чего сейчас получилось довольно резко усилить игру?

– После тех успехов часть футболистов постепенно, как говорится, стала снижать планку, по которой измеряется уровень подготовки, уровень ответственности, вообще желание наслаждаться футболом и полностью выкладываться ради победы. Рутину, привычку к средненьким показателям я допустить совсем не хотел. И начал формировать практически новый состав. В первом круге он, естественно, только сыгрывался, а затем результаты пошли вверх, коллектив сплотился, поверил в свои силы. И это несмотря на то, что троим игрокам пришлось перенести операции, а еще двое перешли в другие команды.

– В адрес "Алании" были серьезные замечания по поводу дисциплины…

– Сейчас в этом отношении, считаю, все обстоит нормально. Держим ситуацию под контролем. По сравнению с прошлыми годами положительные сдвиги налицо.

– В первом круге в играх с лидерами "Алания" набрала 3 очка, во втором – 7. Вы сказали, что коллектив сыгрывался. Есть ли другие причины положительного сдвига?

– Наши футболисты – любители. Понятно, что на первом месте для них – работа. Летом она в самом разгаре, поскольку в разгаре курортный сезон. По этой причине иногда не получалось собрать на игру основной состав полностью. Бывало, выходили на матч наполовину вторым составом. Позже состав был оптимальным, которому многое по силам.

– Чем запомнился нынешний чемпионат?

– Тем, прежде всего, что нам удалось создать по-настоящему здоровый коллектив. Дружный, сплоченный. А дружба, взаимовыручка в игре очень проявляются и как нельзя лучше способствуют достижению благоприятного результата. Недаром чаще побеждают те, у кого девиз: "Один за всех – все за одного!".

– Надо ли городской федерации футбола что-либо изменить к следующему сезону?

– Революцию устраивать, думаю, не требуется. Возникающие проблемы решаются по-деловому, без излишнего шума. Острые углы квалифицированно сглаживаются. Это видно всем, кто посещает матчи. Да иначе и быть не должно. Мы можем гордиться тем, что в нашем судейском, инспекторском корпусе работают широко известные, многоопытные специалисты. Такие как Павел Кукуян, Александр Гончар, Евгений Волнин, Георгий Варельджан.

– Лучшая игра "Алании" в сезоне-2019? И почему?

– Перед вторым матчем с лидером "Медиком" постарался убедить своих ребят, что нам по плечу достигнуть третьего места; все зависит от нас, прежде всего. Во что бы то ни стало надо было показать в оставшихся встречах максимум того, на что способны. И настрой получился особый. Играли с вдохновением, показав, что потенциальные возможности велики, и победили – 8:5. Постараемся это подтвердить в следующем сезоне.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



Погода