ТРИ ПЕНАЛЬТИ И УДАЛЕНИЕ… Пятница, Октябрь 25, 2019 - 07:11 Материалы номера После двухнедельного перерыва в связи с матчами сборной России возобновились игры в премьер-лиге. В тринадцатом туре команда "Сочи" встретилась с "Арсеналом" в Туле.

Поединок, на удивление местных болельщиков, начался быстрыми и весьма опасными атаками гостей. Уже на 7-й минуте одна из них завершилась успешно. Получив передачу, Мостовой пробил почти с угла штрафной площади и попал точно в дальний нижний угол ворот – 1:0.

Примерно половину тайма доминировали сочинцы, однако закрепить преимущество в счете не сумели. А затем рисунок игры стал медленно, но верно меняться: преимущество перешло к тулякам. И вот уже Кудряшов нарушил правила в своей штрафной площади. Пенальти хозяевам реализовать не удалось: Джанаев достал мяч в правом углу. А вот со второй попытки, когда пенальти в конце тайма был назначен вновь, "Арсенал" сравнял счет.

Почти сразу после перерыва хозяева забили мяч, но судья Мешков его справедливо не засчитал, поскольку действия тульского футболиста были опасными. "Арсенал" продолжал активно атаковать в надежде забить победный мяч. И это бы ему, очевидно, удалось, если бы сочинцев снова не выручил Джанаев, выбивший мяч уже из левого угла после третьего (!) пенальти. Опять нарушивший правила Кудряшов был удален с поля.

Ничью отстоять удалось, но не будь этих многочисленных нарушений, сочинцы вполне могли завоевать три очка и подняться с тринадцатого места.

Николай КУРГАНОВ.



