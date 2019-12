Главная » содержание ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ – ПОДВИГУ И МУЖЕСТВУ МОРЯКОВ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ – ПОДВИГУ И МУЖЕСТВУ МОРЯКОВ Среда, Декабрь 4, 2019 - 07:44 Материалы номера Город-госпиталь, город бессмертной воинской славы. Несколько лет назад на севере Сочи появился уникальный в своем роде воинский мемориал: в поселке Вишневка Лазаревского района был торжественно открыт памятный знак героическому транспорту "Азов", затонувшему в годы Великой Отечественной войны. -Черноморский флот России, имеющий славные победные традиции, есть, был и будет! – о богатейшей истории крупнейшего военно-морского соединения страны капитан I ранга Сергей Васильевич Волков говорит громко – командный голос выдает в нем опытного офицера, искренне, но без излишнего пафоса. Для него флот не просто часть жизни или профессия, а все. Он живет морем, дышит морем, служит ему, поэтому каждое слово ветерана осознано и выстрадано. – Двадцать лет моей биографии связаны с Азовом. Я когда-то начинал свою военную службу на большом противолодочном корабле "Азов" и заканчивал на "Азове" – большом десантном корабле, который в эти дни принимает участие в праздновании исторической победы российского флота в легендарном Навагинском сражении с турецкой армадой.

Город Азов – не просто колыбель Черноморского флота, подчеркнул ветеран, он – часть великого исторического прошлого страны. Здесь строились первые военные корабли, защищавшие морские рубежи государства, здесь ковался знаменитый несгибаемый победный дух моряков-черноморцев. С давних времен повелось, чтобы в составе боевого соединения флота был корабль с названием "Азов" – эта традиция, берущая свое начало еще с петровских времен, твердо соблюдается и сегодня. Всего их более десятка.

– У города Азова Ростовской области и Лазаревского района Сочи много общего, – отметил в беседе с журналистами мэр города Азов Сергей Бездольный. – Прежде всего, нас объединяет славная и героическая история: 22 октября 1942 года здесь, на берегу Черного моря, в акватории поселка Вишневка, затонул военный транспорт "Азов", подвергшийся массированному налету немецкой авиации. Все эти десятилетия местные жители трепетно хранят память о беспримерном подвиге моряков "Азова" – ежегодно тут проходят торжественные мероприятия, ветераны и молодежь возлагают цветы в воды Черного моря. Мы в свою очередь решили внести свою лепту в это доброе дело – в знак благодарности за мужество наших земляков и в назидание потомкам.

– Транспортный корабль-пароход "Азов" вступил в строй в 1929 году, – рассказала корреспонденту "НС" руководитель Лазаревского этнографического отдела Музея истории города-курорта Сочи Елена Девина. – До начала войны корабль перевозил уголь для "Азовстали".

29 декабря 1941 года транспорт был передан в состав Черноморского флота – перевозил военную технику и десант, оказывая тем самым значительную помощь советским войскам, защищавшим Кавказ. Только в августе и сентябре 1942 года "Азов" выполнил 12 рейсов между портами Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Поти, Батуми. В ходе Туапсинской оборонительной операции транспорт участвовал в перевозке воинских частей для усиления Черноморской группы войск.

22 октября 1942 года "Азов" под командованием Н.В.Вешнякова после доставки военных грузов в Туапсе следовал обратно в Поти. В районе населенного пункта Вишневка судно подверглось атаке восьми фашистских бомбардировщиков. В течение короткого времени "Юнкерсы" сбросили на "Азов" 32 снаряда! Две бомбы попали в транспорт, он начало тонуть. Сторожевые катера, сопровождавшие "Азов", отбуксировали его на мелкое место, где он сел на грунт. Часть личного состава была снята катерами, остальные моряки добирались до берега вплавь. Местные жители оказали им необходимую помощь. Во время боя один человек погиб. До сих пор в Вишневке живут свидетели того события.

В 2009 году руководство, депутаты и общественность Азова обратились к властям Сочи и Лазаревского района с предложением увековечить подвиг военного транспорта "Азов". На добровольные пожертвования жителей Азова был создан памятный знак. Авторы мемориала – скульптор Сергей Кальченко и архитектор Игорь Репьев – символически выразили в нем главную идею: моряки "Азова" отдали жизни за родное Отечество во имя свободы будущих поколений. Идея, естественно, была всесторонне поддержана сочинцами. Площадка под мемориал отведена у федеральной трассы напротив того самого места, где семьдесят лет назад погиб легендарный военный транспорт-пароход.

Открытие памятного знака стало центральным событием Дней города Азова в Лазаревском районе. Для участия в насыщенной программе мероприятий в Сочи приехала большая делегация из Ростовской области – более восьмидесяти человек: мэр Азова, депутаты Городской думы, ветераны Великой Отечественной войны и Военно-Морского флота, представители общественных организаций, духовенства, казачества, предприниматели, спортсмены, самодеятельные художники и артисты.

Появление памятного знака затонувшему транспорту "Азов" в Сочи – не только дань глубокой благодарности славному военному поколению, это неразрывная связующая нить между прошлым и будущим. За минувшие годы место, где расположен мемориал, стало по-настоящему особым для каждого, кому дорога память о подвиге героических защитников нашего Отечества.

С предложением присвоить курорту Сочи звание "Город воинской славы" выступили активисты сочинского отделения "Российского военно-исторического общества".

Именно в Сочи на перевалах Главного Кавказского хребта проходило одно из крупнейших сражений. Воины знаменитой 20-й Горнострелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны в районе Псеашхо и Аишхо – с августа по декабрь 1942 года там велись крупномасштабные сражения.

Из Сочи было мобилизовано и ушло добровольцами на фронт 18707 человек, каждый четвёртый из них не вернулся. Семнадцать сочинцев удостоены звания Герой Советского Союза, девять из них – посмертно.

