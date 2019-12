Главная » содержание Цитрусовая долина warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

Цитрусовая долина Суббота, Декабрь 7, 2019 - 08:35 Материалы номера Там, за государственной границей, в экзотической стране под названием Абхазия раскинулись дивные сады цитрусовых.

В рационе человека они занимают особое место, так как являются кладезем чудодейственных витаминов. Примерно так начинает рассказывать на сон грядущий Светлана Аникеева, которая уже третий год приезжает в Абхазию на сбор мандаринов и лимонов.

Путь преодолевает Светлана неблизкий. Едет с Урала. Родом она из поселка, где как раз соединяются Европа и Азия. Поселок Белоречка, где родилось шестое поколение Аникеевых, к 20-м годам XXI века пришел в полный упадок. Ныне захудалый, в прошлом он славился богатствами своих недр, к которым в первую очередь относилась медь. Рудник закрыли, население пошло на убыль. Даже свет отключили за неуплату большинству жителей. Большая семья Светланы нашла выход – купили генератор и даже дают погреться от динамо-машины соседям. Но такая жизнь долго продолжаться не может – без денег и без светлых дней зимой. Поэтому женщине приходится как перелетной птице улетать на юг, чтобы в теплых краях заработать на жизнь и оздоровиться.

– Мне здесь все нравится. И хозяина я нашла сговорчивого – платит нормально. На 28-е уже купила билет домой. Сейчас потихоньку заготавливаю мандариново-лимонный гостинец. Не поверите, но в наше село такой товар могут завезти от силы один раз в месяц, и его раскупают в одночасье. А здесь я могу долго радовать родню неповторимым вкусом абхазского мандарина.

Таких гастарбайтеров, как Светлана, сегодня в окрестностях Гагр, Нового Афона множество. Кто-то доволен, кто-то ругает местный обычай много обещать и не исполнять. По оценкам аборигенов, этот год урожайным не назовешь. Много деревьев в Абхазии пострадало от клопа, а тут погода не заладилась: ни одного проливного дождя. Мандарины в основном выкупили еще во время цветения садов крупные базы Москвы и Санкт-Петербурга.

– Мандаринов не хватает даже сочинцам, – говорит завсегдатай рынка на улице Урожайной по имени Гиви. – Сейчас я по-другому веду торговлю. Принимаю коллективные заказы. Перед сезоном распространил свою визитку с информацией о том, что доставляю мандарины, хурму, лимоны на дом, но не менее 100 килограммов. Люди кооперируются и вызывают меня в определенный день. Везу качественный мандарин, сладкий как мед. Особенно желанный гость я в многоквартирных домах. В них существуют свои чаты, например, WhatsApp. Новость о моем прибытии разносится очень быстро, в назначенный день я тут как тут.

В эти дни тот, кто уезжает из Сочи, обязательно везет с собой сумку с абхазскими дарами. Но мандарин поставляется не только из Абхазии. У местных сочинских садоводов урожай тоже невысок, но отмечают, что мандарин крупный. В основном он реализуется вопреки правилам торговли у калиток домовладений, на маленьких базарчиках в микрорайонах. Стоимость сочинского мандарина выше, его предлагают по цене от 60 до 100 рублей за кило, в то время как абхазы продают цитрусовые от 30 до 60 за килограмм при закупке от 10 кг.

Для многих жителей "дивной страны" продать цитрусовые – единственный способ заработать на жизнь до весны. Потом появятся другие источники дохода: мимоза, сдача внаем жилья, мушмула.

Намедни в Сочи проходило много мероприятий общероссийского значения. Например, форум добровольцев. Вчера мы видели, как уезжающие везли с собой кусочек яркого оранжевого юга, чтобы порадовать тех, для кого зима, холода – непростое время. Татьяна Калинченко, Ирина Алмазова,

